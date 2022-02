Marvel Studios: Trailer für Doctor Strange 2 ist da

Mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness werden wir ab dem 6. Mai den zweiten Film von Doctor Strange in den Kinos sehen und im Abspann des aktuellen Spider-Man gab es ja bereits einen ersten Teaser – jetzt ist der richtige Trailer da.

Die Marvel Studios leiten so langsam die kommenden Phasen ein und es wird klarer, wie es nach Thanos und dem Finale der Avengers-Filme weitergeht. Und man sieht, dass die Marvel-Serien bei Disney+ jetzt voll mit den Filmen verknüpft wurden.

Der deutsche Trailer ist jetzt ebenfalls online:

