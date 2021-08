Marvel Studios: Neue Serie bei Disney+ kommt wohl erst 2022

In den letzten Monaten wurden einige Marvel-Serien bei Disney+ veröffentlicht und im August steht mit „What if…?“ die erste animierte Serie an. Außerdem hat man im Juli bestätigt, dass danach noch zwei Marvel-Serien in diesem Jahr folgen.

Eine davon, nämlich Hawkeye, wurde dann letzte Woche offiziell für Dezember angekündigt. Disney streckt die Inhalte aber eigentlich so, dass wir keine zwei Folgen pro Woche bekommen, daher war die Frage, was mit Ms. Marvel ist.

Ms. Marvel kommt wohl erst 2022

Das ist die zweite Marvel-Serie, die eigentlich noch 2021 kommen soll. Laut TVLine wird das aber nicht passieren, denn man hat sich mal bei Disney umgehört und erfahren, dass Ms. Marvel wohl erst Anfang 2022 bei Disney+ erscheint.

Würde mich nicht wundern, da man ja Hawkeye für Dezember angekündigt hat. Das ist somit die letzte Marvel-Serie des Jahres. Würde Ms. Marvel früher kommen, hätte man die Serie ja auch schon angekündigt (oder eben parallel dazu).

