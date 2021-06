Marvel Studios: Wird Spider-Man mit den Sony-Filmen verknüpft?

Die Marvel Studios haben in den letzten Jahren ein „Marvel Cinematic Universe“ (MCU) aufgebaut, bei dem alle Filme miteinander verknüpft sind. Mal mehr, mal weniger. Und seit dem Start von Disney+ gibt es auch noch Marvel-Serien.

Spider-Man ist ebenfalls ein Teil davon, allerdings muss Disney jedes Mal mit Sony verhandeln, wenn man den Superheld nutzen möchte. Sony hat nämlich die Rechte an Spider-Man – und auch an weiteren Charakteren rund um Spider-Man.

Einige von euch kennen sicher den Film „Venom“ und auch „Morbius“ wird auf der Comicreihe aufbauen. Die Marvel-Fans ärgert es aber immer wieder, dass Disney und Sony die Filme rund um Spider-Man bisher so klar voneinander trennen.

Spider-Man: Sony bald beim MCU dabei?

Das könnte sich mit dem nächsten Spider-Man (No Way Home) und Projekt von Sony (Kraven) ändern, zumindest hat Sanford Panitch von Sony Motion Pictures im Interview mit Variety bestätigt, dass „es einen Plan gibt“, der bald klar wird.

Ein alter Trailer von Morbius hat jedenfalls schon Anfang 2020 für Spekulationen im Netz gesorgt, da dort ein Hinweis für Spider-Man zu sehen war, der auch noch eine Anlehnung an das Marvel Cinematic Universe enthielt. Werden also Sony und die Marvel Studios in diesem Jahr ihre Spider-Man-Filme miteinander verknüpfen?

Es deutet sich jedenfalls nicht an, dass Sony die Marke an Disney verkaufen wird, aber man weiß, dass es ein Vorteil für die eigenen Einnahmen sein kann, wenn die Marvel Studios mit den Spider-Man-Filmen erfolgreich sind. Der jüngste Deal deutet jedenfalls darauf hin, dass Sony und Disney nun enger zusammenarbeiten.

