Marvel Studios: Erster Teaser-Trailer für Spider-Man: No Way Home

Es hat sich bereits angedeutet, da eine schlechte Kopie auf TikTok die Runde machte, doch nun haben die Marvel Studios den ersten Teaser-Trailer für Spider-Man: No Way Home auch endlich in voller Qualität auf YouTube veröffentlicht.

Der neue Spider-Man 3 kommt am 17. Dezember exklusiv in die Kinos und es ist im Moment auch kein VIP-Ticket für Disney+ geplant. Doch mal schauen wie die dritte Wellte so verläuft, ausschließen würde ich diesen Schritt im Dezember nicht.

Sieht so aus, als ob die Gerüchte gestimmt haben und wir ein Comeback von vielen alten und bekannten Gesichtern aus dem Spider-Man-Universum (auch noch vor den Zeiten bei den Marvel Studios) sehen werden. Und wie man sieht, spielt Doctor Strange eine sehr große Rolle, hier dürfte es dann direkt im Frühjahr mit „In the Multiverse of Madness“ (März 2022) weitergehen (dazwischen ist kein Marvel-Film geplant).

