Matrix Resurrections, King Richard und mehr: Amazon Prime Video verleiht Filme für 0,99 Euro

Amazon Video startet am heutigen Freitag mit neuen „Prime Deals“. Zum Preis von je nur 0,99 Euro können Prime-Kunden über das anstehende Wochenende ausgewählte Filme ausleihen.

Im Rahmen der neuen Unterhaltungs-Aktion können ab sofort und über das kommende Wochenende zahlreiche Filme zum Preis von je 0,99 Euro ausgeliehen werden. Zwar ist die Ausleihe wie üblich nur kurze Zeit möglich, daraufhin habt ihr jedoch 30 Tage Zeit, mit dem Anschauen des Films zu beginnen. Zudem sind einige der Filme auch in OV verfügbar.

Die Filme, welche diese Woche für je 0,99 Euro ausgeliehen werden können, sind thematisch und auch von den Bewertungen her wieder sehr durchwachsen. Ein Großteil kann nur mittelmäßige Bewertungen bei IMDb vorweisen, es gibt aber auch Filme mit guten Ratings. Mit dabei sind Matrix Resurrections, King Richard, Everything Everywhere All at Once oder The Northman.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

