MediaMarkt Club-Deals: Rabatt oder Zugabe für Club-Mitglieder

MediaMarkt ruft auch in diesem Jahr wieder die Club-Deals aus. Die Ausgestaltung der Aktion ist aber eine etwas andere als bisher. Diesmal gibt es Rabatte oder Zugaben für Club-Mitglieder.

Die neuen MediaMarkt Club-Deals laufen in den Märkten vor Ort vom 16. bis 28. März 2020, starten aber vorab online bereits am heutigen 14. März 2020 um 20 Uhr im MediaMarkt Onlineshop und enden im Netz auch erst am 30. März 2020 um 8 Uhr.

Wer noch nicht Mitglied im MediaMarkt Club ist, kann dies nachholen und dann ebenfalls an der Aktion teilnehmen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Bestehende Mitglieder sollten bereits per Newsletter und eventuell sogar per Post über die Aktion informiert worden sein.

Im MediaMarkt vor Ort und online

Generell gilt die Aktion in allen deutschen Media Märkten und im MediaMarkt Onlineshop. Es gibt dabei Vergünstigungen in Form von Direktabzügen im Warenkorb bzw. Coupons oder Zusatzprodukte in ausgewählten Warengruppen. Welche das genau sind, lässt sich auf der Aktionsseite einsehen. Beim Einkauf im Onlineshop muss man sich wie üblich einloggen, um sich als Club-Mitglied auszuweisen.

Außer von den Rabatten bei den Club-Deals erhält man beim MediaMarkt Club unter anderem ein Willkommens-Coupon für Neumitglieder, Einladungen zu lokalen Events, eine auf 28 Tage verlängerte Umtauschzeit oder ein digitales Kundenkonto, in dem alle Quittungen von getätigten Einkäufen gespeichert werden sowie Geburtstags-Gutscheine.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter mediamarkt.de/club-deals.

