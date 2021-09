MediaMarkt Club-Tage starten heute: Bis zu 15 Prozent Rabatt sind möglich

Wer bei MediaMarkt Club-Mitglied ist, der kann vom 16. bis 18. September 2021 von den Rabatten zu den „Club-Tagen“ profitieren.

Das bedeutet, dass Club-Mitglieder auf „zahlreiche“ Produkte 5, 10 oder auch 15 Prozent Rabatt möglich sind. Im Onlineshop gibt es die Preisnachlässe bereits ab dem heutigen Mittwoch, den 15. September 2021 um 20:00 Uhr und bis Sonntag, den 19. September, 19:59 Uhr.

-->

Je nach Produkt werden an der Kasse beim Vorzeigen der Club-Karte 5, 10 oder 15 Prozent vom Verkaufspreis abgezogen. Wer online shoppt, braucht sich nur als Club-Mitglied einzuloggen. Der Abzug des Rabatts erfolgt dann automatisch im Warenkorb.

MediaMarkt Club-Tage: Rabatte auf zahlreiche Produkte

MediaMarkt gewährt seinen Club-Mitgliedern im Aktionszeitraum in nahezu allen Produktkategorien Preisnachlässe. Bei der aktuellen Aktion sind ein paar mittelmäßige bis gute Preise erzielbar, aber einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf natürlich dennoch durchführen.

Die Rabatte wirken sich auf die Produkte wie folgt aus:

5 Prozent Rabatt gibt es auf Produkte aus den Bereichen Drucker (außer der Marke HP), Drohnen und E-Bikes.

gibt es auf Produkte aus den Bereichen Drucker (außer der Marke HP), Drohnen und E-Bikes. 10 Prozent Preisnachlass erhält man beim Kauf von Produkten aus den Bereichen PCs, Notebooks, Computer-Bildschirme, Soundbars, Smartphones, Mobiltelefone, Smartwatches, Wearables, Fernseher, TV-Receiver, Blu-ray-, DVD- & Videoplayer, Hifi-Komponenten, Multiroom- & Bluetooth-Lautsprecher, Car Hifi, Navigations-Systeme, Games- & Anwender-Software, Kopfhörer, Foto- & Videokameras, Beamer, Beamer-Leinwände, Klimageräte, Luftreiniger, Ventilatoren, Smart-Home, Hifi-Lautsprecher, E-Scooter, Hoverboards, Spielwaren & Merchandise, CD, DVDs & Blu-ray, Vinyl, Artikel der Marke Tonies sowie auf Tablets der Marke Huawei.

erhält man beim Kauf von Produkten aus den Bereichen PCs, Notebooks, Computer-Bildschirme, Soundbars, Smartphones, Mobiltelefone, Smartwatches, Wearables, Fernseher, TV-Receiver, Blu-ray-, DVD- & Videoplayer, Hifi-Komponenten, Multiroom- & Bluetooth-Lautsprecher, Car Hifi, Navigations-Systeme, Games- & Anwender-Software, Kopfhörer, Foto- & Videokameras, Beamer, Beamer-Leinwände, Klimageräte, Luftreiniger, Ventilatoren, Smart-Home, Hifi-Lautsprecher, E-Scooter, Hoverboards, Spielwaren & Merchandise, CD, DVDs & Blu-ray, Vinyl, Artikel der Marke Tonies sowie auf Tablets der Marke Huawei. 15 Prozent Rabatt sichert man sich beim Kauf von Produkten aus diesen Kategorien: Waschmaschinen, Trockner, Kühl- & Gefriergeräte, Spülmaschinen, Herde und Öfen, ausgewählte Staubsauger, Kaffeevollautomaten, Toaster, Wasserkocher, Rasierer, Epilierer, elektr. Zahnbürsten, Lebensmittel, Festnetztelefone, Zubehör, alle Fernseher und Soundbars der Marke Samsung, ausgewählte Wearables der Marke Samsung, Tablets (ausgenommen der Marken Samsung und Huawei) und ausgewählte Sony Kopfhörer.

Ausgeschlossen sind Produkte der Hersteller Apple, AVM, Dyson, Sonos, Bücher, Vorbesteller-Artikel, jede Art von Download-/Content-/Gaming-Cards, digitale Guthabenkarten, Tchibo Cafissimo, Nespresso Kapseln außerdem Roborock S7+ Vacuum Cleaner Weiß und Roborock S7+ Vacuum Cleaner Schwarz, sowie Grafikkarten.

MediaMarkt Club: Mitgliedschaft ist kostenlos

Wer noch nicht Mitglied im MediaMarkt Club ist, kann dies nachholen und dann ebenfalls an der Aktion teilnehmen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Bestehende Mitglieder sollten bereits per Newsletter und eventuell sogar per Post über die Aktion informiert worden sein.

Außer solche Rabatte erhält man beim MediaMarkt Club unter anderem ein Willkommens-Coupon für Neumitglieder, Einladungen zu lokalen Events, eine auf 28 Tage verlängerte Umtauschzeit oder ein digitales Kundenkonto, in dem alle Quittungen von getätigten Einkäufen gespeichert werden.

Zum MediaMarkt Onlineshop →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->