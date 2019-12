MediaMarkt lädt zum Frühshoppen

Am Freitag nach den Weihnachtstagen öffnen deutschlandweit alle Media Märkte schon um 7 Uhr morgens ihre Türen und laden drei Stunden lang zum „Frühshoppen“ ein. MediaMarkt verspricht im Rahmen dieser Aktion zahlreiche Angebote.

Zu den Schnäppchen zählen beispielsweise das Smartphone Galaxy S10 von Samsung oder die PlayStation 4 Pro 1TB von Sony. Alle Aktionsartikel sowie die entsprechenden Preise werden allerdings erst morgen früh bekannt sein.

-->

Was Kunden beachten sollten, die sonst auch im Onlineshop des Elektronikhändlers einkaufen: Diese Aktion findet ausschließlich in den Media Märkten vor Ort statt. Zudem sind die Frühshoppen-Angebote nur in der Zeit zwischen 7 und 10 Uhr erhältlich und nur, solange der Vorrat reicht.

Saturn startet Jahresfinale Saturn lässt das Jahr für seine Kunden mit einer Rabatt-Aktion ausklingen: Unter dem Motto „7 Tage, 7 Kracher“ gibt es vom heutigen 23. Dezember 2019 bis zu Silvester verschiedene Angebote aus unterschiedlichen Warenbereichen. Im Saturn Onlineshop läuft die Aktion zudem…23. Dezember 2019 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->