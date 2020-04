MediaMarkt und Saturn öffnen ab 29. April in Bayern

Im Laufe der letzten Woche hatten MediaMarkt und Saturn bereits in zahlreichen Bundesländern ihre Märkte wieder eröffnet. Gestern folgten dann noch die Filialen in Nordrhein-Westfalen und ab dem morgigen Mittwoch, den 29. April 2020, sind die beiden Elektronikhändler auch in Bayern „an nahezu allen Standorten“ wieder für ihre Kunden da.

Die Verkaufsflächen wurden dazu, wie bereits in den anderen Bundesländern, auf maximal 800 m² verkleinert und klar abgetrennt. Die Wiedereröffnung der Märkte soll zudem unter strikter Einhaltung aller vorgeschriebenen und empfohlenen Hygiene- und Sicherheitsstandards stattfinden. Zudem wurden die Markt-Mitarbeiter laut Media-Saturn im Vorfeld hinsichtlich dieser Maßnahmen geschult.

Wichtig zu wissen: Die derzeit eingeschränkten Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr.

Schutzmaßnahmen für Saturn und MediaMarkt

Es werden unter anderem Spuckschutzvorrichtungen im Kassen-, Info- und Servicebereich sowie an den Smartbars und der Warenausgabe aufgestellt sowie Beschilderungen und Hinweise zur Abstandshaltung angebracht. Das Personal wird außerdem Mund- bzw. Gesichtsschutz tragen.

Darüber hinaus werden die Kunden gebeten, nach Möglichkeit kontaktlos zu bezahlen. Zudem gehören die Kontrolle der Kundenfrequenz und reduzierte Öffnungszeiten zu den Maßnahmen, die in allen Media Märkten und Saturn-Märkten umgesetzt werden sollen.

Dann können auch defekte Geräte wieder im Markt vor Ort zur Reparatur abgegeben sowie abgeholt werden. Auch die „Smartbars“ für die Smartphone-Reparatur werden wieder geöffnet. Die Pick-up-Stationen für Onlinekäufer werden zudem ebenfalls verfügbar sein.

