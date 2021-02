MediaMarkt und Saturn: Lokale Geschäfte bleiben die Basis

Mit Beginn der Pandemie musste sich Ceconomy (Mutterkonzern von MediaMarkt und Saturn) umstellen und den Fokus verstärkt auf die Online-Shops legen. Hatte man den Trend vorher eher mäßig umgesetzt, gab es 2020 keine andere Wahl.

MediaMarkt und Saturn setzen auf Beratung

Doch Bernhard Düttmann betonte laut Heise auf der Online-Hauptversammlung, dass die Basis auch in Zukunft weiterhin „das Geschäft in den Märkten“ sein wird. Nach dem ersten Lockdown kamen wieder mehr Kunden in die Läden und das nimmt man als Anhaltspunkt für den Fokus auf den stationären Einzelhandel.

Die „persönlicher Beratung“ sei weiterhin „das Rückgrat“ des Erfolges und man sieht das Online-Geschäft eher als Ergänzung für den Handel, als umgekehrt.

Bernhard Düttmann gab auch an, dass die Pandemie einen positiven Effekt auf den Umsatz hatte (30 Prozent vom Umsatz im vierten Quartal waren übrigens online), denn der Bedarf an Technik ist hoch, da Schüler und Personen im Homeoffice mehr einkaufen. In dieser Nachfrage sieht das Unternehmen weiterhin eine Chance.

Ich kann verstehen, dass man sich darauf konzentriert, weil Unternehmen wie Amazon das nicht bieten können und ein lokales Geschäft kann ein Vorteil sein. Wobei ich auch ganz ehrlich bin: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich kompetente Beratung in einem Geschäft der beiden Elektronikmärkte hatte, die sich nicht leicht durch 1-2 Videos bei YouTube ersetzen lässt (und dort für mich oft besser ist).

