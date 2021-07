MediaMarkt und Saturn starten das „Preisversprechen“

Für alle, die es ganz genau wissen wollen, gibt es nachfolgend noch das „Kleingedruckte“ der Aktion:

Sollten das im MediaMarkt-Onlineshop angebotene und mit „Preisversprechen“ gekennzeichnete identische Produkt in den Onlineshops von Amazon.de, Otto.de, Cyberport.de, Alternate.de, Notebooksbilliger.de, CoolBlue.de, Expert.de oder Saturn.de (Wettbewerber) – Marketplace-Angebote sowie Angebote von diesen Unternehmen auf Drittmarktplattformen wie z.B. Ebay sind jeweils ausgeschlossen – günstiger angeboten werden, erstatten wir Ihnen mit dem MediaMarkt-Preisversprechen den vollen Differenzbetrag zwischen unserem Verkaufspreis und dem Wettbewerberverkaufspreis zum Zeitpunkt der Bestellung. Versand- und Lieferkosten bleiben bei dem Preisvergleich bzw. -erstattung jeweils unberücksichtigt. Der Anspruch auf Erstattung des Differenzbetrags muss bis spätestens zum Ablauf des Tages an dem der Kauf erfolgte (Ausschlussfrist) über die MediaMarkt Kundenhotline 0221-22243-333 oder per E-Mail an kontakt@mediamarkt.de geltend gemacht werden. Anzugeben sind die Bestellnummer, die genaue Produktbezeichnung, der Wettbewerber, der Wettbewerberpreis sowie Datum und Uhrzeit der Preisermittlung. Bei der Geltendmachung der Preiserstattung per E-Mail ist neben der Angabe der Bestellnummer ein Screenshot des Online-Angebots des Wettbewerbs beizufügen, auf dem das identische Produkt und der Wettbewerberpreis inkl. Datum und Uhrzeit zu erkennen sind. Die Rückerstattung des Differenzbetrags erfolgt entsprechend der beim Kauf gewählten Zahlungsart. Bei Wahl von „Online-Bestellung und Marktbezahlung“ kann das Preisversprechen durch Vorlage eines am Tag der Bestellung angefertigten Screenshots bei Abholung im Markt vor Ort geltend gemacht werden. Das Preisversprechen gilt nur für als „sofort verfügbar“ gekennzeichnete Artikel. Das MediaMarkt-Preisversprechen gilt nicht bei: Bundles einschließlich kombinierten (Mobilfunk-)Verträge oder sonstigen Verträgen mit Drittanbietern; Set-Preisen; Finanzierungsangeboten; Miet- und Leasingangeboten; Inzahlungnahme Angeboten; Angeboten, die nur für einen bestimmten Kundenkreis oder eine bestimmte Zahlungsmethode gelten (z.B. Angebote für Clubmitglieder, Studenten, Kreditkartenangebote, Treueangebote); Vorbestellerartikeln; unverpackten Artikeln; generalüberholten (refurbished) Produkten; B-Ware; EU-Reimporten; gebrauchten Artikeln; Kundenretouren; personalisierte Artikeln; offensichtlichen Preisfehlern und zeitlich begrenzten Kampagnen (z.B. Jubiläum-, Geburtstags- oder Eröffnungsangebote, Black Friday, Cyber Monday, Geschäftsaufgaben, Geschenkkartenangebote); kostenlosen Zugaben; Rabattversprechen; Direktabzügen sowie Cash back-Aktionen. Jeder Kunde ist pro Produkt nur zu einer einmaligen Inanspruchnahme der Preisanpassung berechtigt. Bei Rückgabe des Produkts im Rahmen der gesetzlichen Widerrufsfrist und/oder des verlängerten Umtauschrechts für Club-Kunden und Neubestellung des identischen Produkts innerhalb von 28 Tagen sowie bei Nichtabholung im Markt und anschließender Neubestellung besteht kein (erneuter) Anspruch auf das Preisversprechen. Die gesetzlichen Widerrufs- und Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt.