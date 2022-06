MediaMarkt startet heute den „3 Tage Wahnsinn“

Unter dem Motto „Der 3 Tage Wahnsinn“ bietet der Elektronikhändler MediaMarkt rund 16.000 rabattierte Produkte quer durch das gesamte Sortiment.

Los geht es im MediaMarkt Onlineshop am heutigen 23. Juni um 20:00 Uhr. Dort kann man bis zum 26. Juni 2022 um 23:59 Uhr im Rahmen der Aktion shoppen – wie immer nur, solange der Vorrat reicht. In den Media Märkten gibt es die Angebote am 24. und 25. Juni sowie am 26. Juni 2022, sofern ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet.

Auf die MediaMarkt-Kunden warten im Aktionszeitraum rund 16.000 „tolle Angebote“ mit einer Rabattierung von bis zu 15,966 % – darunter zum Beispiel das IdeaPad 1i von Lenovo, das Medion AKOYA S15449 (MD62096) Notebook sowie als „Knaller“ das Asus Chromebook C523NA-EJ0123 zusammen mit dem Asus Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000DVA-L30040) „quasi zum Preis von einem“.

Wer sich ein neues Smartphone zulegen möchte, kann beispielsweise beim Kauf des Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB inklusive 10 GB mobilcom-debitel Tarif Geld sparen. Auch im Bereich der Haushaltsgroßgeräte finden sich Angebote. Ebenso wird der E-Scooter Ninebot F30D powered by Seway zum Angebotspreis erhältlich ist. Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf durchgeführt werden.

Übrigens: Wer noch nicht Mitglied im MediaMarkt Club ist, kann dies unkompliziert nachholen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Außer spezielle Rabatte erhält man beim MediaMarkt Club unter anderem ein Willkommens-Coupon für Neumitglieder, Einladungen zu Events, eine auf 28 Tage verlängerte Umtauschzeit oder ein digitales Kundenkonto, in dem alle Quittungen von getätigten Einkäufen gespeichert werden.

