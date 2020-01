MediaMarkt startet Tiefpreisspätschicht

MediaMarkt startet heute mal wieder eine Tiefpreisspätschicht. So heißt die Verkaufsaktion, die immer von 20 Uhr am Abend bis 8 Uhr am nächsten Tag im MediaMarkt-Onlineshop läuft und mit Rabatten locken soll.

Heute sind zum Beispiel die Samsung Gear Fit 2 Pro oder eine Garmin Fenix 5 Smartwatch vergünstigt zu haben. Auch gibt es zahlreiche Netzwerkhardware sowie Powerbanks billiger. Weiterhin ergänzt man die Tiefpreisspätschicht mit einer 2-für-1-Aktion. Alle Angebote findet ihr wie üblich auf der Aktionsseite zur MediaMarkt Tiefpreisspätschicht.

Die drei Top-Produkte der Aktion werden von MediaMarkt versandkostenfrei zum Kunden geschickt. Für alle anderen Artikel werden 1,99 Euro Versandkosten fällig.

