MediaMarkt startet Tiefpreisspätschicht mit Wearables

MediaMarkt startet heute mal wieder eine Tiefpreisspätschicht. So heißt die Verkaufsaktion, die immer von 20 Uhr am Abend bis 9 Uhr am nächsten Tag im MediaMarkt-Onlineshop läuft und mit Rabatten locken soll.

Heute sind unter anderem zahlreiche Wearables im Preis gesenkt. Zum Beispiel sind die HUAWEI Watch GT Active Smartwatch, der Fitnesstracker SAMSUNG Galaxy Fit-e, die SAMSUNG Galaxy Watch Active2, die SAMSUNG Galaxy Watch, die AMAZFIT GTS Smartwatch, die GARMIN vívoactive 3 Smartwatch und viele mehr mit dabei.

-->

Alle Angebote findet ihr wie üblich auf der Aktionsseite zur MediaMarkt Tiefpreisspätschicht. Die Produkte der Aktion werden von MediaMarkt versandkostenfrei zum Kunden geschickt.

Zur MediaMarkt Tiefpreisspätschicht →

