MediaMarkt und Saturn: Lieferversprechen zu Weihnachten

Auch in diesem Jahr geben MediaMarkt und Saturn wieder ein Lieferversprechen ab und informieren in diesem Zusammenhang über die Bestellfristen zu Weihnachten. Eine kleine Hintertür hält man sich aber offen.

Je nach Produktkategorie werden Onlinebestellungen, die bis zum 18. Dezember 2020 um 18:00 Uhr eingehen, pünktlich zum Fest geliefert. Die Lieferung in einen Markt bzw. die Abholung in einem Markt fällt in diesem Jahr bekanntlich flach, was am bevorstehen bundesweitesten „Lockdown“ liegt. Außerdem geben die Händler an, dass es aufgrund der Corona-Entwicklung kurzfristig zu Änderungen kommen kann.

Bestellfristen für MediaMarkt bzw. Saturn im Überblick:

Online bestellen und rechtzeitig bis 24.12. geliefert bekommen. Das gilt nur für im Lager sofort verfügbare Ware und zwar mit folgenden Fristen:

Paketware bis 18.12. 18:00 Uhr bestellen

Großgeräte (Versandkosten: ab 29,90 € für Waren ab 32 kg bzw. über 60x60x120 cm) bis 17.12. 23:59 Uhr bestellen

Großgeräte mit Einbauservice, Side-by-Side-Geräte & Inselbelieferungen bis 15.12. 23:59 Uhr bestellen

Sperrgut (Sperrgut Versandkosten: 14,99 € für Waren bis 32 kg bspw. TVs ab 32“, Sat-Anlagen etc.) bis 15.12. 23:59 Uhr bestellen

