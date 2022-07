MediaMarktSaturn plant erstes „Tech Village“ in Deutschland

Nach Eröffnungen in Mailand, Rotterdam und zuletzt in Rom, geht es bald auch in Deutschland los: In wenigen Wochen, am 1. September 2022, will MediaMarktSaturn seinen ersten MediaMarkt im neuen „Lighthouse-Format“ in Deutschland eröffnen – das „Tech Village Berlin“ am Alexanderplatz.

Im Alexa Berlin laufen aktuell die Umbauarbeiten. Der bisherige MediaMarkt wird zum „Tech Village Berlin“ umgestaltet. Auf rund 8.000 Quadratmetern, verteilt auf vier Etagen, präsentiert der Elektronikhändler die Produkte mit Marken-Boutiquen, Experience-Areas, einem Service-Bereich und dem „Barista Club“ – einer Kaffeebar. Das Einkaufen soll also mehr zum Erlebnis werden.

-->

Das Tech Village Berlin ist der insgesamt vierte Lighthouse-Markt, den MediaMarktSaturn in Europa an den Start bringt. Nach den positiven Erfahrungen in Italien und in den Niederlanden sind im Verlauf des Jahres noch weitere Lighthouse-Eröffnungen in den europäischen Metropolen Madrid und Wien geplant.

MediaMarktSaturn hat weitere Konzepte entwickelt

Neben dem Lighthouse-Format hat das Unternehmen das Core-, Smart-, und Xpress-Konzept entwickelt und passt alle bestehenden Märkte Schritt für Schritt an eines dieser vier Formate an. Neue Märkte eröffnen direkt entsprechend einem der neuen Konzepte.

Während beim Core-Format, dem häufigsten Store-Format, der Kundenwunsch nach möglichst großer Auswahl und damit das komplette Produkt-, Beratungs- und Serviceportfolio im Fokus steht, dient das Smart-Format mit einem sorgsam selektierten Sortiment als Anlaufpunkt vor allem in Innenstädten. Mit dem Xpress-Format spricht MediaMarktSaturn jene Kunden an, für die das einfache, bequeme Einkaufen in unmittelbarer Nähe zum Wohnort im Vordergrund steht.

Was alle Formate gleichermaßen auszeichnet: Sie bieten eine attraktive Produktauswahl, kompetente Beratung und nützlichen Service und sind direkt verbunden mit den Online-Plattformen des Unternehmens.

Amazon Prime Video: Neue Serien und Filme für August 2022 Mal wieder gibt es für euch hier einen aktuellen Überblick, was uns im nächsten Monat in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet. Auch im August 2022 nimmt man bei Amazon Prime Video natürlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den…27. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->