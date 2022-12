Mediennutzung: Bildqualität im Fokus beim TV-Kauf

Die Ergebnisse des zweiten Teils der HD+ TV-Umfrage von Civey zeigen: Bildqualität gefolgt von Preis sind die entscheidenden Kriterien, wenn die Überlegung zur Anschaffung eines neuen TVs ansteht.

Die Umfrage zeigt, dass sich in der aktuellen wirtschaftlichen Situation 4,9 Prozent der Befragten in nächster Zeit einen neuen TV-zulegen wollen – am höchsten ist der Wert bei der „Gen Z“, also den 18-29-jährigen (7,9 Prozent).

Bei den wichtigsten Kriterien für eine Kaufentscheidung zeigt sich folgendes Bild: Für mehr als Hälfte der Befragten (54,5 Prozent) ist die Bildqualität ausschlaggebend. Als zweitwichtigstes Kriterium nannten 47,1 Prozent der Umfrageteilnehmer den Preis.

Die Internetfähigkeit des TV-Gerätes spielt für 39,5 Prozent eine Rolle. Über alle Altersgruppen hinweg sind die Ergebnisse hier nahezu identisch. Preis und Bildqualität müssen im Einklang stehen, damit die Entscheidung zum Kauf zugunsten des TV-Herstellers getroffen wird. Das überrascht kaum.

Mediatheken und HD bekannt

Neben den Kriterien beim TV-Kauf, beschäftigt sich die Umfrage auch mit der Frage, wie gut Konsumenten mit Fachbegriffen der TV-Welt vertraut sind. Für die große Mehrheit sind On-Demand-Angebote wie Mediatheken (86,6 Prozent) sowie eine Bildauflösung in HD (79,4 Prozent) ein Begriff.

Etwas unbekannter, insbesondere bei der älteren Generation, ist der Begriff „Smart-TV“ (43,1 Prozent) sowie der Fernsehkonsum in UHD-Qualität (41,4 Prozent). Jeweils 30 Prozent der 65-Jährigen gaben an, diese beiden Begriffe des digitalen Fernsehens zu kennen. Lediglich ein Drittel der Befragten (34,2 Prozent), kann die Neustartmöglichkeit von TV-Sendungen einordnen.

