MegaSIM: mobilcom-debitel startet Mobilfunk-Billigmarke

Bei mobilcom-debitel wollte man wohl nicht mehr tatenlos dabei zusehen, wie die verschiedenen Drillisch-Marken Monat für Monat neue Tiefstpreise aus dem Hut zaubern und hat nun kurzerhand eine eigene „Billigmarke“ für Mobilfunktarife aufgelegt: MegaSIM.

Ab sofort startet MegaSim offiziell in den Markt. Man bietet Kunden dabei im Netz von Telefonica Deutschland (o2) drei Allnet Flat LTE-Tarife an. Die Tarife unterteilen sich in eine 3 GB LTE, 5 GB LTE und 10 GB LTE Allnet Flats mit wahlweise 24 Monaten Laufzeit oder monatlicher Kündbarkeit.

-->

Für die Rufnummernmitnahme gibt es 15 Euro Bonus. Die Nutzung im EU-Ausland ist zu Inlandskonditionen möglich und bei den monatlich kündbaren Tarifen fällt einmalig ein Anschlusspreis von 19,99 Euro an.

Zu den MegaSIM-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

Beitrag teilen

-->