„Mehrwertsteuer geschenkt“: MediaMarkt-Aktion mit vielen Ausnahmen angelaufen

Die Rabattaktion „Mehrwertsteuer geschenkt“ bei MediaMarkt ist angelaufen. Viele Preise sind leider im Vorfeld der Aktion in die Höhe geklettert und es gibt gerade bei den interessanten Technikprodukten zahlreiche Ausnahmen, die nicht Teil der Aktion sind. Dennoch kann man das ein oder andere Schnäppchen machen.

Im MediaMarkt Onlineshop und vor Ort

Vom heutigen 27. und bis zum 29. Oktober 2022 „schenkt“ MediaMarkt seinen Kunden den Mehrwertsteueranteil im Kaufpreis. Der Nachlass gilt auf viele, aber bei weitem nicht alle Produkte. Im MediaMarkt Onlineshop ist die Aktion bereits gestern Abend für alle sofort verfügbaren Aktionsprodukte angelaufen. Dort können Kunden bis Sonntag, den 30. Oktober 2022, um 23:59 Uhr zuschlagen.

Mitglieder des MediaMarkt Clubs, der inzwischen myMediaMarkt heißt, profitieren zusätzlich. So erhalten diese beim Kauf eines Aktionsartikels dreimal so viele Punkte wie sonst. Die Extra-Punkte werden jeweils an der Kasse nach Vorzeigen der myMediaMarkt-Karte oder bei Onlinekauf als eingeloggter myMediaMarkt-Kunde dem Punktekonto frühestens nach einer Frist von 28 Tagen gutgeschrieben.

Realer Nachlass in Höhe von 15,966 Prozent

Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass in Höhe von 15,966 Prozent des jeweiligen Kaufpreises und wird beim Einkauf im Markt an der Kasse und im Onlineshop im Warenkorb abgezogen. Der Nachlass wird auch auf teilnehmende Produkte mit einer Mehrwertsteuer von sieben Prozent gewährt.

Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf durchgeführt werden, da MediaMarkt im Vorfeld solcher Aktionen leider bei vielen Artikeln an der Preisschraube dreht. Zudem stimmt ein Blick auf die Ausnahmen eher traurig, denn viele interessante Produkte fallen damit nicht unter die Aktion.

Von der Mehrwertsteuer-Aktion ausgenommen sind:

Alle Artikel der Hersteller Apple, Blink, Amazon, Microsoft, Xiaomi, Sonos, Liebherr, Miele, KOENIC, AVM, alle Konsolen, Tonie Starter Sets, ausgewählte TV-Geräte der Hersteller LG, Philips und Sony, ausgewählte Samsung Smartphones, ausgewählte Google Smartphones, Samsung Wearables, Drucker, Scanner und All in One Geräte von HP, ebook reader, Samsung Galaxy Buds2 Pro, Roborock S7 MAXV ULTRA, Sony HT-A 3000 DOLBY ATMOS, Canon Selphy CP 1300 Geräte, GoPro Hero9 Black, ausgewählte spiegellose Systemkameras von Sony, Canon EOS RP + RF 24-105MM F4-7.1 IS STM, Canon EOS 2000 D 18-55 +SB130+16GB, Vorbesteller-Artikel, jede Art von Download-/Content-/Gaming-Cards und digitalen Guthabenkarten, Games & Software, Tchibo und Tchibo Caffissimo, Nespresso Kapseln, Fotoarbeiten und -bücher, PC Komponenten, Verträge von und mit Drittanbietern und alle als Fundgruben-Artikel gekennzeichneten Produkte.

