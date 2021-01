Speicherwoche bei MediaMarkt gestartet

MediaMarkt bietet im Rahmen der „Speicherwoche“ bis kommenden Montag verschiedene Rabatte an.

Beim zuletzt abgelaufenen „Members Only“ verkauft MediaMarkt meist nur einige wenige reduzierte Artikel für seine Club-Mitglieder, ergänzend laufen aber wie üblich noch andere Aktionen. So hat man in dieser Woche die Speicherwoche am Start. Im Rahmen der Aktion gibt es Festplatten, NVMe SSD, USB-Sticks, microSD-Karten und einiges mehr an Speicherzubehör zu rabattierten Preisen.

Die Artikel der Aktion werden versandkostenfrei verschickt. Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf wie üblich dennoch durchgeführt werden. Zu haben sind die reduzierten Preise bis zum 18. Januar 2021 um 9 Uhr.

