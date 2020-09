Mercedes-Benz zeigt den VISION AVTR im „Straßentest“

Mercedes-Benz präsentierte im Rahmen der CES 2020 ein ziemlich abgefahrenes Konzept namens „VISION AVTR“. Der Name deutet es schon an: Vorbild war bei diesem Konzeptfahrzeug tatsächlich der Film „Avatar“ von James Cameron.

Am Wochenende hat man ein recht ausführliches Video vom VISION AVTR auf YouTube veröffentlicht, in dem man über das Design, die Idee und mehr spricht. Ein „interessantes“ Auto, mit dem man definitiv Aufmerksamkeit bekommen kann.

-->

Was ich mich ja so langsam frage: Ist das vielleicht auch ein Fahrzeug, welches wir in den kommenden Avatar-Filmen sehen werden? Avatar 2 wurde nun abgedreht und Avatar 3 ist fast abgedreht, gibt es vielleicht eine Kollaboration mit Mercedes-Benz und werden wir dieses Auto bald auf der Kinoleinwand sehen?

Polestar 4? Precept als Konkurrenz für das Tesla Model S Polestar präsentierte dieses Jahr ein Konzeptauto namens „Precept“. Das Ziel war die Ankündigung von einer eigenen Designsprache, mit der man sich etwas mehr von Volvo abheben möchte. Diese Woche gab man bekannt, dass das Feedback sehr positiv war und man…26. September 2020 JETZT LESEN →

-->