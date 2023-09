Mercedes und Mastercard: Mit Fingerabdruck über das Auto bezahlen

Gemeinsam mit Mastercard hat Mercedes-Benz in Deutschland eine neue In-Car-Payment-Funktion eingeführt, die es Autofahrern ermöglicht, ihre Tankrechnung an über 3.600 Tankstellen per Fingerabdruck zu bezahlen.

Der Service ist in aktuellen Mercedes-Benz Modellen verfügbar und nutzt die Mastercard Secure Card on File-Technologie für Handelsplattformen, um Transaktionsdaten zu verschlüsseln und sensible Zahlungsinformationen zu schützen.

Mercedes pay+ macht das Auto selbst zum Zahlungsmittel und bietet eine biometrische Zwei-Faktor-Authentifizierung über einen im Infotainmentsystem integrierten Fingerabdrucksensor. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Kunden, seine Tankrechnung direkt aus dem Auto heraus zu begleichen, ohne eine PIN eingeben oder ein mobiles Endgerät verwenden zu müssen.

Verfügbar ist das Ganze in Deutschland in Fahrzeugen mit MBUX-Generation 2020 (NTG7) (Baureihen: 223, 206, 295, 297, 296, 294, 254, 232). Je nach Baureihe ist der Fingerabdrucksensor eine ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungskomponente. In Fahrzeugmodellen ohne Fingerabdrucksensor erfolgt die Zahlungsautorisierung über ein mobiles Endgerät durch Abscannen eines QR-Codes auf dem MBUX-Display.

So funktioniert die digitale Bezahlung der Tankrechnung per Fingerabdruck

Erreicht der Fahrer eine angebundene Tankstelle und stellt den Motor ab, startet auf dem MBUX-Infotainmentsystem automatisch der Dienst Mercedes me Fuel & Pay. Der Fahrer wählt lediglich die entsprechende Zapfsäule aus. Noch vor dem Betanken errechnet das System den maximal möglichen Gesamtbetrag auf Basis des aktuellen Kraftstoffpreises und der Kraftstoffmenge bei Volltankung. Statt die Zahlung über ein mobiles Gerät freizugeben und dadurch abzuschließen, erfolgt die Authentifizierung des Fahrers nun nahtlos per Fingerabdruck. Nach dem Tanken sieht der Fahrer auf dem MBUX-Display die getankte Kraftstoffmenge und den tatsächlichen Rechnungsbetrag. Die Bezahlung erfolgt automatisch und der Fahrer darf die Tankstelle verlassen, ohne zum Kassenbereich laufen zu müssen. Die Rechnung wird dem Kunden per E-Mail zugesendet.

Inhaber einer in Deutschland herausgegebenen Kredit- oder Debitkarte von Mastercard können natives In-Car-Payment verwenden, indem sie ihre Karte im Mercedes me Benutzerkonto hinterlegen und im Fahrzeug über das MBUX Infotainmentsystem Mercedes pay+ aktivieren. Die Bezahlung per Fingerabdruck aus dem Auto heraus soll zeitnah auf weitere fahrzeugnahe Dienstleistungen sowie auf weitere europäische Märkte ausgeweitet.

