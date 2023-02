Meta plant wohl eine Smartwatch mit Android

Die „Facebook Watch“ war eine Weile ein großes Thema und wir haben viele Leaks und Gerüchte gesehen. Doch bei Meta überarbeitete man letztes Jahr die Strategie und das Projekt wurde eingestellt. Allerdings plant man dennoch eine Smartwatch.

Smartwatch mit Android zeigt sich

Glaubt man den Informationen und Bildern von Kuba Wojciechowski, dann hat Meta eine Smartwatch mit Android geplant. Die Betonung liegt auf Android und nicht auf Wear OS, bei Meta hat man Android also für eine eigene Smartwatch angepasst.

Erinnert auf den ersten Blick ein bisschen an die Apple Watch und so ein Zifferblatt habe ich sogar gerade aktiv in Benutzung. Man erkennt allerdings auch eine kleine Kamera auf der Frontseite und es gibt sogar noch eine Kamera auf der Rückseite.

Weiß ich nicht, eine Smartwatch mit zwei Kameras? Von Meta? Wozu? Für das Metaverse? Und wen soll das ansprechen? Meta-Nutzer? Wenn diese Smartwatch nicht irgendwie besonders ist, dann wird man doch sonst eher zu Wear OS greifen.

Ich war damals skeptisch und bin es auch heute. Und das nicht nur mit Blick auf Android als OS für eine Smartwatch, sondern vor allem auf das Konzept und Meta. Es wirkt so, als ob man bei jedem Produkt nur noch das Metaverse vor Augen hat.

Es gibt aber Produkte (eine Smartwatch), bei denen das eher sinnfrei ist.

