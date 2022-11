Meta rudert zurück: Keine Portal-Speaker und keine Facebook-Smartwatch

Ende letzter Woche gab es die erste große Entlassungswelle bei Meta und das hat laut Reuters auch ganz konkrete Folgen für bestimmte Produkte. Die Teams werden teilweise kleiner, manche Teams wurden im Zuge dessen aber direkt aufgelöst.

Meta: Keine Speaker und keine Smartwatch

So heißt es, dass das Team, welches an Smartwatches arbeitet, nicht mehr existiert und Meta diese Kategorie eingestellt hat. Ein Produkt wurde nie angekündigt, aber es wurde immer wieder über Smartwatches von Facebook gesprochen – auch 2022.

Das Portal-Team wurde ebenfalls aufgelöst, aber da habe ich mir schon im Sommer gedacht, dass das so kommt, als Meta bei den Displays zurückruderte. Es war ein Versuch, aber Meta wird sich jetzt voll und ganz auf das Metaverse konzentrieren.

Meta: Zwei Kategorien ohne Potenzial

Smarte Displays sind in einer hart umkämpften Welt mit Amazon und Google kein Selbstläufer, da Meta auch nicht unbedingt den besten Ruf bei Privatsphäre nach vielen Facebook-Skandalen genießt. Das hatte wohl nie eine richtig große Chance.

Und auch eine Smartwatch mit einer Kamera am Handgelenk wurde immer etwas kritisch begutachtet. Dieser Markt ist ebenfalls hart umkämpft und es warten nicht viele auf eine Option mit Facebook. Ich kann das also in beiden Fällen verstehen.

Sony PlayStation 5 im Test: Mein Fazit nach 2 Jahren Nach meinem Vergleich der beiden Next-Gen-Konsolen folgt jetzt noch ein jeweils eigener Beitrag, in dem ich ein persönliches Fazit ziehen möchte. Heute geht es um die PlayStation 5, die Xbox Series X wird in einem anderen Beitrag behandelt. An dieser…12. November 2022 JETZT LESEN →

-->