Microsoft kündigt Xbox-Event für diese Woche an

Microsoft hat überraschend ein Xbox-Event für diese Woche angekündigt, es wird genau genommen schon morgen, am 25. Oktober stattfinden. Es handelt sich hier aber nur um eine „Xbox Partner Preview“, die Xbox Studios stehen nicht im Fokus.

Wer mit neuen Blockbustern von Microsoft selbst rechnet, dürfte enttäuscht sein, da wird es erst 2024 wieder Neuigkeiten geben. Das Event wird außerdem nicht von einer Person moderiert, es werden einfach nur Videos und neue Trailer gezeigt.

Diese Xbox-Preview ist 20 Minuten lang und beinhaltet Spiele wie Like a Dragon: Infinite Wealth, Alan Wake 2 und Ark: Survival Ascended. Klingt jetzt nicht direkt so, als ob ein Event dafür notwendig wäre, aber Nintendo macht sowas auch gerne mal für die Partner und nutzt das eigene Branding, warum also nicht auch Microsoft.

