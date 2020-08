Microsoft Surface Duo in ersten Videos

Das Microsoft Surface Duo startet am 10. September in den USA und wir wissen bisher weiterhin nicht, wie und wann es nach Deutschland kommt. In den USA haben die ersten Medien nun aber ihr Review-Gerät erhalten und das bedeutet, dass die ersten Videos vom Surface Duo so nach und nach eintreffen.

Seit heute sind wohl Unboxings von der Hardware erlaubt, das Gerät mit Display darf noch keiner zeigen. Dave hat das Gerät sogar schon länger und durfte einen Prototypen vorab nutzen, sein Eindruck ist schon ein paar Tage alt, dafür aber ein bisschen ausführlicher. Richtige Reviews gibt es bisher noch keine.

-->

Ich vermute, dass das Embargo für diese kommende Woche fallen wird und wir dann deutlich mehr Medien und Eindrücke sehen werden. Ein spannendes Gerät, bei dem ich es weiterhin schade finde, dass Microsoft das mit dem globalen Start nicht hinbekommen hat. Ich hoffe, dass man das noch 2020 schafft.

Microsoft Surface Duo soll 3 Jahre lang Android-Updates erhalten Microsoft hat versprochen, das in Kürze startende Microsoft Surface Duo für 3 Jahre mit Android- und Sicherheits-Updates zu versorgen. Nach Google und Samsung ist es der dritte Hersteller, der bei seinem Flaggschiff-Modell zu verfährt. Vor wenigen Tagen gab Microsoft endlich…14. August 2020 JETZT LESEN →

-->