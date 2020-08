Microsoft Surface Duo startet am 10. September

Microsoft hat soeben offiziell bestätigt, dass das Surface Duo am 10. September starten wird. Es stand in den letzten Wochen für August im Raum, doch es kommt erst nächsten Monat. Der Preis liegt bei 1399 Dollar, was bereits bekannt war.

Microsoft Surface Duo: Die Spezifikationen

Im Fokus stehen zwei 5,6 Zoll großes OLED-Displays (1800 x 1350 Pixel), die zusammen auf 8,1 Zoll (2700 x 1800 Pixel) kommen. Bedenkt, dass sich hier auch das Seitenverhältnis ändert. Und da es kein flexibles Display ist, hat sich Microsoft für einen Schutz mit Gorilla Glass entschieden, der Kratzer vermeiden soll.

Unter der Haube werkelt der Qualcomm Snapdragon 855, es gibt 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Beim Akku sprechen wir von 3577 mAh, aufgeteilt auf zwei Akkus und bei der Kamera mit 11 Megapixel (f/2.0). Im Lieferumfang gibt es auch einen Bumper, man kann das Surface Duo aber nur in einer Farbe kaufen.

Und wie sieht es mit Deutschland aus? Bisher wissen wir von nichts, der Verkauf wird am 10. September in den USA starten. Ein bisschen schade, dass Microsoft das mit dem globalen Marktstart auch nach so vielen Jahren immer wieder nicht hinbekommt. Ich hoffe aber, dass das Gerät noch 2020 zu uns kommen wird.

