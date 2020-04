Microsoft xCloud: Xbox-Streamingdienst mit Testphase in Deutschland

Microsoft kündigte letztes Jahr erstmals xCloud an. Es handelt sich dabei um einen neuen Xbox-Dienst für das Streaming von Spielen. Es soll sowas wie Netflix für Spiele werden und noch 2020 an den Start gehen. Aktuell läuft die Testphase, seit Februar sogar mit iOS-Geräten. Jetzt kann man xCloud auch in Deutschland testen.

Wie Microsoft heute bekannt gegeben hat, wurde die Preview von xCloud in weiteren Ländern an den Start gebracht, darunter auch bei uns. Wer möchte, der kann sich auf dieser Webseite von Microsoft für die Preview anmelden. Ihr benötigt aber ein Android-Smartphone, es gibt derzeit keine offene Beta für die iOS-Version.

Außerdem benötigt ihr einen Xbox-Controller und im besten Fall noch eine Halterung für euer Smartphone. Laut Microsoft gibt es derzeit über 50 Spiele, die man testen kann, die Freischaltung zur Preview erfolgt allerdings in Wellen. Es kann also sein, dass ihr euch noch ein bisschen gedulden müsst, bis man euren Account aktiviert.

