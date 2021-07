Mit HomeKit: Meross WLAN-Nachttischlampe zum halben Preis

Der Hersteller Meross hat aktuell bei Amazon eine Aktion laufen, über die man eine WLAN-Nachttischlampe bis zum 11. Juli 2021 zum halben Preis ergattern kann.

Das Interessante daran: das Modell unterstützt neben Alexa, Google Assistant und IFTTT auch Apples HomeKit. Mit Hinblick darauf ist der Preis von unter 18 Euro durchaus attraktiv. Ich habe die Lampe zufällig selbst im Einsatz und kann ein paar Worte dazu äußern. Hochwertig ist sie von den Materialien her nicht, optisch ansprechend aber schon. Nutzbar ist sie nur im 2,4 GHz WLAN.

-->

Update: Die gleiche Lampe ohne HomeKit-Support gibt es aktuell für 13,50 Euro.

Die Lampe funktioniert hier seit Monaten ohne Probleme und die Lichtfarben sind meines Erachtens sehr angenehm. Der Hauptgrund warum ich sie gekauft habe? Sie lässt sich mit einem USB-Kabel betreiben, benötigt also kein extra Netzteil. Das war in meinem Fall sehr praktisch, da ich eine freien USB-Port in der Nähe hatte, ist aber sicherlich nicht für alle User wichtig.

Zum Angebot bei Amazon →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->