Neues Flaggschiff: So sieht das Xiaomi 13 Pro aus

2023 steht vor der Tür und die neuen Android-Flaggschiffe machen sich bereit für die Primetime. Einige davon werden wir wohl wieder in diesem Jahr sehen, da sie in China etwas früher auf den Markt kommen. So wie auch das neue Xiaomi 13 Pro.

Da gab es vor ein paar Tagen erste Details und dank Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks haben wir jetzt auch erste Renderbilder für euch. Diese hat er an Zoutons verkauft und OnLeaks ist bei solchen Renderbildern eine sehr zuverlässige Quelle.

Das finale Design wird im Detail hier und da noch etwas abweichen, aber so sieht wohl das Xiaomi 13 Pro aus. Es kommt laut Quelle mit einem etwa 6,65 Zoll großen Display daher und ist 163 x 74,6 x 11,8 mm groß (also so groß wie das Xiaomi 12 Pro).

Wir werden das Xiaomi 13 Pro vermutlich noch im November sehen, allerdings wird es wohl erst Anfang 2023 für Deutschland vorgestellt. Parallel dazu dürfte es noch ein Xiaomi 13 und auch ein Xiaomi 13 Ultra geben – das wird aber wohl erst 2023 gezeigt. Das aktuelle Xiaomi 12S Ultra wurde ja sogar erst im Sommer präsentiert.

