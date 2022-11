Apple iPhone als Vorlage? Bei Xiaomi wird es jetzt auch kantig

Apple hat das kantige Smartphone nicht erfunden, andere Marken wie Sony waren genau genommen schon früher damit auf dem Markt, aber sie haben vermutlich die ein oder andere Marke aus China dazu bewegt, auch in diese Richtung zu gehen.

Letztes Jahr führte es Xiaomi bei der Redmi-Marke ein und jetzt folgt auch ein Modell von Xiaomi selbst. Das Xiaomi 13 Pro hat noch das alte und bekannte Design mit vielen Rundungen und das Xiaomi 13 wird dann deutlich kantiger sein:

Das hier sind Renderbilder von Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks, der diese an CompareDial verkauft hat. Die Designsprache erinnert doch etwas mehr an Apple, da jetzt auch der Kamerabuckel so aussieht. Das iPhone war vermutlich die Vorlage.

Wir bekommen mit 152,8 x 71,5 x 10,3 mm ein recht kompaktes Smartphone und man darf davon ausgehen, dass die Ankündigung in China noch im November stattfindet. In Deutschland werden wir das Smartphone aber sicher erst 2023 sehen.

Video: Der aktuelle Stand bei Huawei

Honor Magic 5 Pro: Erste Details zum neuen Android-Flaggschiff Honor ist zurück und letztes Jahr brachte man auch ein richtiges Flaggschiff auf den Markt. Nach dem Honor Magic 4 Pro werden wir dann 2023 das Honor Magic 5 Pro sehen und das kommt wie erwartet erst mit dem Snapdragon…4. November 2022 JETZT LESEN →

-->