mobiFlip E-Mail-Newsletter kommt nun am Abend

Wir haben eine Umstellung für den mobiFlip E-Mail-Newsletter vorgenommen. Dieser erfreut sich recht großer Beliebtheit und wurde bisher immer am Morgen versendet. Das wurde nun umgestellt. Statt am Morgen alle Beiträge des Vortages zu lesen, wird der Newsletter nun bereits am Abend (zwischen 21 und 23 Uhr) des aktuellen Tages versendet.

So werden die Abonnenten mit tagesaktuellen Informationen versorgt, können den Newsletter aber natürlich dennoch erst am nächsten Morgen lesen. Unser E-Mail-Newsletter bietet alle Beiträge des Tages – natürlich kostenfrei und in vollem Umfang.

Zugestellt wird der Newsletter wie gehabt vom Google-Service FeedBurner. Die Daten werden beim Abonnieren daher an Google übertragen. Die Nutzung der E-Mail-Adresse erfolgt ausschließlich für den Versand des Newsletters. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden, dazu befindet sich am Ende des Newsletters ein entsprechender Link.

