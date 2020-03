mobilcom-debitel: 18 GB Telekom-Tarif für 19,99 Euro mtl.

Wir hatten euch bereits darüber informiert, dass mobilcom-debitel seine Green-Tarife angepasst hat. Nun legt man nochmal nach und drückt den Preis für einen interessanten Tarif weiter.

Der Tarif Telekom green LTE 8 + 10 GB hat in dieser Woche mehr Datenvolumen erhalten. Wie die kleine Rechenaufgabe in der Tarifbezeichnung bereits verrät, bietet er mittlerweile 18 GB LTE-Datenvolumen im Netz der Telekom. Dafür werden in den ersten 24 Monaten ab sofort nur noch 19,99 Euro pro Monat fällig. Bisher waren es monatlich 24,99 Euro.

Die maximale Bandbreite beträgt 21,6 Mbit/s (Download) und 3.6 Mbit/s (Upload). Auch gibt es im Tarif eine Telefonie-Flat, eine SMS-Flatrate sowie kostenfreies EU-Roaming. Der Anschlusspreis liegt unverändert bei einmalig 19,99 Euro. Zu bedenken gilt, dass sowohl der interessante Preis, als auch das Datenupgrade nur für die ersten 24 Monate der Laufzeit gültig sind.

Zum Tarif bei mobilcom-debitel →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

