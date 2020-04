mobilcom-debitel: Samsung Galaxy A20e für 135 Euro

Zum Osterfest bietet mobilcom-debitel das Samsung Galaxy A20e zum reduzierten Preis an. Statt der sonst bei mobilcom-debitel üblichen 189 Euro spart der Kunde 54 Euro oder 29 Prozent. Schaut man vorab in einen Preisvergleich, fällt die Ersparnisse nicht ganz so hoch aus, ist aber immer noch vorhanden.

Ab Ostersonntag gibt es bei mobilcom-debitel das Samsung Galaxy A20e zum Preis von 135 Euro. Das Einsteiger-Handy mit 32 GB internem Speicher verfügt über ein 5,8-Zoll-Display mit HD+-Auflösung sowie über eine Dualkamera mit 13 MP Hauptkamera und 5 MP Ultra-Weitwinkelkamera.

Das Gerät ist in den Farben Black, White, Blue und Coral ab dem 12. April bis einschließlich 15. April 2020 zu haben – allerdings, wie immer beim mobilcom-debitel „Preiskracher“, nur solange der Vorrat reicht. Wer die Versandkosten sparen möchte, kann sich das Gerät auch via „Deliver to store“ in seine Wunschfiliale schicken lassen und dort abholen.

