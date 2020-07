mobilcom-debitel: Samsung Galaxy S9 für 378,68 Euro

Zum Sonntag bietet mobilcom-debitel das Samsung Galaxy S9 zum reduzierten Preis an. Schaut man vorab in einen Preisvergleich, fällt die Ersparnis deutlich aus, das kann sich allerdings nahezu in Echtzeit ändern. Als ich diesen Beitrag getippt und eingeplant habe, lang der Bestpreis für das S9 beispielsweise bei 439 Euro.

Ab heute gibt es bei mobilcom-debitel das Samsung Galaxy S9 zum Preis von 378,68 Euro. Das Samsung-Smartphone mit 64 GB internem Speicher verfügt über ein 5,8″ QHD+ Super AMOLED Infinity-Display und bietet eine 12 Megapixel Kamera mit Low-Light-Funktion.

-->

Das Gerät ist in den Farben Schwarz, Gold, Blau und Lila ab dem heutigen 5. Juli 2020 zu haben – allerdings, wie immer beim mobilcom-debitel „Preiskracher“, nur solange der Vorrat reicht. Wer die Versandkosten sparen möchte, kann sich das Gerät auch via „Deliver to store“ in seine Wunschfiliale schicken lassen und dort abholen.

Crash Tarif: 750 MB im Telekom-Netz für 2,99 Euro Bei den Crash-Tarifen ist der recht beliebte „Mini-Tarif“ im Telekom-Netz wieder da. Dieser kann wie üblich für kurze Zeit gebucht werden. Eventuell habt ihr es bereits in unserem Tarifvergleich bemerkt: Der Crash Tarif mit 750 MB Datenvolumen im Telekom-Netz ist…3. Juli 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->