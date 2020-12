Mobilfunk-Netztest 2021: Auch o2 ist nun „sehr gut“

Der connect Mobilfunk-Netztest 2021 ist da und liefert auch überraschende Ergebnisse. Vor allem Telefónica Deutschland bzw. o2 dürfte zufrieden sein.

Im aktuellen Mobilfunk-Netztest des Fachmagazins connect sichert sich das o2-Netz erstmals die Note „sehr gut“. Das bedeutet: Alle drei deutschen Mobilfunknetze rücken in der Bewertung enger zusammen und werden nun mit der Note „sehr gut“ bewertet.

Das o2-Netz legte mit einem Plus von 94 Punkten auf mittlerweile 852 Punkte (von 1000) am deutlichsten zu. Bei der mobilen Datennutzung ist das o2 Netz jetzt der zweitbeste Anbieter in Deutschland, aber nur ganz knapp (1 Punkt) vor Vodafone.

Die Telekom kann ihr „sehr gut“ auf 926 von 1000 Punkte stützen und hat damit insgesamt das beste Netz im Test. Vodafone bekommt ebenfalls ein „sehr gut“ und zwar basierend auf 876 Punkten. Die Punktebewertungen im Detail findet ihr hier (PDF)

