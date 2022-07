Mobilfunk: Telekom punktet im Nutzertest

Die Telekom lieferte in den vergangenen zwölf Monaten die beste mobile Internetleistung in Deutschland. Ermittelt wurde dieses Ergebnis nicht durch praxisferne Verfahren, sondern durch echte Nutzertests mit dem nPerf Speed Test.

Der nPerf-Score in nPoints gibt ein Gesamtbild der Qualität einer Verbindung an. Er zieht die gemessenen Geschwindigkeiten (2/3 Download + 1/3 Upload) und die Latenz in Betracht und er wird von den QoE-Tests (Navigation/Streaming) zu gleichen Teilen beeinflusst.

Die neue nPerf-Studie basiert auf Tests, die von Nutzern der mobilen nPerf-Anwendungen durchgeführt wurden, die kostenlos für iOS und Android erhältlich sind. Zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 30. Juni 2022 wurden in Deutschland 151.687 Einzeltests gezählt.

Telekom bestätigt Führungsposition

Die Telekom bestätigt ihre Führungsposition im mobilen Internet in Deutschland. Der Provider gewann bei allen untersuchten Kennzahlen und wird nun anderthalb Jahre nach dem letzten Sieg erneut ausgezeichnet.

Die solidesten Steigerungen bei den Down- und Uploadgeschwindigkeiten lassen die Telekom der Konkurrenz quasi davonfliegen. Dies wird besonders durch die Einführung von 5G begünstigt.

Die Telekom-User haben in den letzten zwölf Monaten demnach die beste durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit erreicht (101 Mb/s). Mit einem relativen Anstieg von +79 bis +98 % im Vergleich zu 2020 verzeichnen die drei Anbieter in 18 Monaten einen starken Anstieg, wobei der Marktführer am stärksten punkten kann. Die Downloadgeschwindigkeiten von Vodafone und O₂ liegen teils deutlich dahinter.

Auch Vodafone zeigt eine sehr gute Dynamik. Der Zweitplatzierte erzielte eine gute Leistung und die größte Verbesserung im Vergleich zu 2020, gemessen am nPerf-Score: mehr als 16.000 nPunkte. Man ist etwas schlechter im Web-Browsing und Video-Streaming, jedoch an anderer Stelle immer Zweiter: Geschwindigkeiten, Erfolgsraten und sogar ein paar Zehntel Millisekunden vor seinen Konkurrenten bei der Latenz.

O2, der Drittplatzierte, kann sich bei keiner Messung abheben, abgesehen von seinem Aufholen bei der Latenz.

Alle Details der Erhebung findet ihr in diesem PDF.



In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

