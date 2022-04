Das Comeback von Monkey Island

Monkey Island dürften die meisten von euch kennen, wenn sie ein paar Jahre auf dem Kerbholz und in der Anfangszeit der PCs gezockt haben. Vielleicht war die Adventurereihe nicht direkt euer Fall, aber gehört hat man davon mit Sicherheit.

Ich habe ein paar Spiele der Reihe als Kind gespielt und war doch sehr erstaunt, als man am gestrigen Abend ein Comeback ankündigte. Monkey Island kommt 2022 zurück und Ron Gilbert selbst ist sogar an „Return to Monkey Island“ beteiligt.

Konkrete Details wie die geplanten Plattformen, ein konkretes Datum oder sogar Gameplay gibt es noch nicht. Daher gehe ich mal davon aus, dass wir „Return to Monkey Island“ eher Ende 2022 (vermutlich zum Weihnachtsgeschäft) sehen.

