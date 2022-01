Moon Knight: Erster Trailer für neue Marvel-Serie bei Disney+

Das Portfolio an Marvel-Serien bei Disney+ wächst und mit Moon Knight kommt im Frühjahr eine Serie dazu, die selbst mir als ehemaliger Marvel-Comicleser nicht viel sagt: Moon Knight. Die Marvel-Serie startet am 30. März exklusiv bei Disney+.

Der erste Trailer sieht jedenfalls sehr interessant aus und ich finde Original-Stories von Marvel immer etwas spannender, als eine weitere Fortsetzung. Moon Knight wird wie immer wöchentlich erscheinen, neue Folgen kommen immer am Mittwoch.

Die Serie folgt Steven Grant, einem sanftmütigen Angestellten eines Geschenkeladens, der von Blackouts und Erinnerungen an ein anderes Leben geplagt wird. Steven entdeckt, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und sich einen Körper mit dem Söldner Marc Spector teilt. Als Steven/Marc’s Feinde sich ihnen nähern, müssen sie sich mit ihren komplexen Identitäten auseinandersetzen, während sie in ein tödliches Geheimnis unter den mächtigen Göttern Ägyptens hineingeraten.