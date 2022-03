Morbius: Finaler Trailer stimmt auf Kinostart ein

Morbius gehört zu den Filmen, die sehr häufig verschoben wurden und eigentlich war mal ein Release am 30. Juli 2020 geplant. Jetzt soll es der 1. April 2022 sein und da die anderen Sony-Filme bisher gut gestartet sind, zieht man das durch.

Um die Marvel-Fans zu erinnern, dass man einen Morbius-Film produziert hat, gibt es jetzt einen „finalen“ Trailer. Nicht wundern, der deutsche Kinostart findet am 31. März statt (der Film kommt exklusiv in die Kinos und zu keinen Streaminganbieter).

Mal schauen, wie sich Morbius nach Spider-Man und Uncharted schlägt, derzeit hat Sony Pictures ja ein gutes Händchen für Kinofilme. Mein Interesse ist geweckt, aber vermutlich eher als Film für den großen TV und weniger für die Kinoleinwand.

Die Grenze zwischen Held und Bösewicht verschwindet… Morbius ist eine von Marvels fesselndsten und ambivalentesten Figuren. Ausnahmeschauspieler und Oscar®-Preisträger Jared Leto erweckt die geheimnisvolle Marvel-Legende nun erstmalig auf der großen Leinwand zum Leben. Dr. Morbius, der an einer gefährlichen Blutkrankheit leidet, wagt ein verzweifeltes Unterfangen, um sich und den Menschen zu helfen, die sein Schicksal teilen. Was anfangs als fundamentaler Erfolg erscheint, entfesselt schon bald einen dunklen Abgrund in Morbius. Wird das Gute das Böse außer Kraft setzen oder Morbius seinen neuen unerklärlichen Bedürfnissen erliegen…?