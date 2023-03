Motorola: Das erste RIZR und ein neues RAZR

Motorola hat den Mobile World Congress 2023 diese Woche genutzt, um über neue Produkte zu sprechen. Dabei gab es eine konkrete Ankündigung und ein Konzept.

Fangen wir mit der konkreten Ankündigung an. Es wird, Trommelwirbel, ein neues Motorola Razr in diesem Jahr geben. Und laut Yang Yuanqing von Lenovo (man besitzt Motorola) werden wir es „sehr bald“ sehen. Ich hätte erst im Herbst damit gerechnet, da das aktuelle Razr im Oktober kam, aber man hat wohl andere Pläne.

Weitere Details gab es noch nicht, aber der Flip-Formfaktor ist bei Foldables sehr beliebt, da die Modelle nicht so teuer sind. Und das möchte Motorola nutzen, denn es gibt kein bekannteres Handy mit diesem Formfaktor, als das alte Motorola Razr.

Motorola Rizr als neue Produktkategorie

In Zukunft könnten wir neben einem Motorola Razr auch ein Motorola Rizr sehen, ein Smartphone mit einem rollbaren statt faltbaren Display. Das hat Motorola auf dem MWC als Konzept vorgestellt. Da gab es aber noch keine konkreten Details.

Wird diese Art von Smartphone in Zukunft auch relevant sein? Schwer zu sagen, ich finde das Rizr auf den ersten Blick spannender als das Razr. Doch dazu müsste man so ein Smartphone auch mal ein paar Tage im Alltag nutzen und in Ruhe testen.

Nachtrag: Es gab 2006 schon einmal ein Motorola Rizr, das war mir nicht bekannt.

