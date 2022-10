Motorola schickt neues Razr für 2022 ins Rennen

Motorola hält an Foldables fest und will Samsung beim Flip-Formfaktor weiterhin Paroli bieten. Für 2022 hat man ein neues Razr präsentiert, welches ab sofort für 1199,99 Euro bei Motorola in Satin Black erhältlich ist (derzeit aber ausverkauft).

Unter der Haube werkelt der Snapdragon 8+ Gen 1, es gibt 8 GB RAM, 256 GB Speicher, ein Hauptdisplay mit 6,7 Zoll (OLED und 144 Hz), ein Frontdisplay mit 2,7 Zoll und einen 3500 mAh großen Akku, der mit 30 Watt geladen werden kann.

Motorola hat für eine IP52-Zertifizierung gesorgt, die Hauptkamera löst mit 50 MP auf und dann gibt es noch eine Ultraweitwinkelkamera mit 13 MP. Laut Motorola sei es das beste Kamera-System für diese Art von Foldable (also besser als Flip 4).

Das Flip ist der Bestseller bei Samsung und obwohl ich den Fold-Formfaktor mehr mag, dieser ist günstiger und kommt daher besser an. Schön zu sehen, dass da so langsam die Konkurrenz wächst, wobei das Flip von Samsung deutlich günstiger ist.

