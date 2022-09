Motorola moto e22i: Das 130-Euro-Smartphone startet in Deutschland

Motorola bringt das 130-Euro-Smartphone moto e22i nach Deutschland. Das Smartphone bietet unter anderem Stereolautsprecher mit Dolby Atmos.

Obendrein bietet das moto e22i ein 6,5-Zoll-HD+-Display mit 90 Hz, ein wasserabweisendes Design, eine 16-MP-Hauptkamera mit Tiefensensors und einen Fingerabdruckleser an der Seite des Gerätes. Durch doppeltes Tippen auf den Fingerabdruckleser wird die Funktion „Power Touch“ aktiviert, um eine Verknüpfung zu Shortcuts zu erhalten.

Das moto e22i läuft mit der Android 12 (Go-Edition) und wird von einem MediaTek Helio G37 Prozessor angetrieben, was in dieser Preisklasse üblich ist. Leider sind nur 2 GB Arbeitsspeicher an Bord. Das gesamte Datenblatt mit allen Eckdaten habe ich euch hier hochgeladen (PDF).

Das moto e22i ist in Deutschland ab sofort für 129,99 Euro bei MediaMarkt und bei Saturn in zwei Farben erhältlich: „Graphite Gray“ und „Winter White“.

