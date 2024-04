N26 führt Aktien und ETFs in Deutschland ein

N26 baut sein Angebot an Dienstleistungen in diesem Jahr weiter aus und nach dem Gemeinschaftskonto folgt jetzt der Schritt zu einem eigenen Depot. Wer N26 für Aktien und ETFs nutzen möchte, der kann das ab sofort in der App selbst tun.

Wobei ab sofort nicht ganz zutrifft, denn N26 wirbt zwar damit, aber merkt dann am Ende im Kleingedruckten der Pressemitteilung an, dass das „in den kommenden Wochen schrittweise für berechtigte Kund:innen in Deutschland“ verteilt wird.

Die Aktien und ETFs wird man dann im Bereich „Finanzen“ in der App finden, bei mir ist da bisher allerdings noch nichts zu sehen. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich mein Depot bei N26 anlegen würde, da bleibe ich vermutlich bei meinem Depot.

Wer möchte, der kann ab 1 Euro investieren und ein Trade kostet 90 Cent, wer N26 Metal oder N26 You nutzt, der bekommt 15 Gratis-Trades jeden Monat. Weitere Details zu den neuen Aktien und ETFs gibt es auf der offiziellen Webseite von N26.

