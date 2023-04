N26 Bank senkt Einzahlungslimit für Cash26

Die Bank N26 wird ab Mai eine neue Maßnahme zur Betrugsbekämpfung einführen. Das Einzahlungslimit für Cash26 wird dann gesenkt.

Cash26 ist ein Service der N26 Bank, der es Kunden ermöglicht, an verschiedenen Einzelhandelsstandorten in Deutschland Bargeld abzuheben oder einzuzahlen. Statt zum Geldautomaten einer Bank zu gehen, kann der Kunde zu einem teilnehmenden Einzelhändler gehen, einen Barcode in der N26-App einscannen und das Geld an der Kasse abheben oder einzahlen.

Einzahlungslimit für Cash26 wird gesenkt

Als Maßnahme zur Betrugsbekämpfung führt die Bank N26 ab dem 2. Mai 2023 ein neues Einzahlungslimit für Cash26 ein. Das bedeutet, ab diesem Zeitpunkt können Kunden monatlich „nur noch“ bis zu 8.000 € einzahlen, wenn sie Cash26 nutzen. Das tägliche Einzahlungslimit für Cash26 bleibt unverändert, was bedeutet, dass Kunden weiterhin bis zu 999 € pro Tag einzahlen können.

Die Anpassung ist für mich auf jeden Fall zu verschmerzen. Bisher habe ich den Service nie genutzt, zumal die Einzahlung mit Cash26 sowieso Gebühren in Höhe von 1,5 % des Einzahlungsbetrages kostet. N26-Kunden sollten derzeit über die Anpassung per Nachricht vom Kundenservice informiert werden.

