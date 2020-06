N26 baut TransferWise-Partnerschaft aus

ING dreht an der Preisschraube

Die Bank ING hatte bereits im Februar dieses Jahres grundlegend am Gratis-Konto geschraubt. Nun dreht man weiter an der Preisschraube. Nachdem es bereits für etwa 700.000 Nutzer des ING Girokontos in Deutschland eine Preiserhöhung gab, weil das Konto nicht mehr ohne…25. Juni 2020 JETZT LESEN →