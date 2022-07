Navigationsgeräte sind weiterhin verbreitet

Ungeachtet diverser Navigations-Apps werden viele für die Fahrt in den Sommerurlaub auch weiterhin ein Navigationsgerät nutzen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in dieser Woche mitgeteilt hat, verfügten rund 16 Millionen private Haushalte in Deutschland Anfang 2021 über ein solches Gerät. Das waren 41 % aller Haushalte und damit rund 10 Prozentpunkte weniger als fünf Jahre zuvor. Seit 2016 ist der Anteil an Haushalten mit Navigationsgeräten sukzessive rückläufig.

Haushalte von Alleinlebenden und Alleinerziehenden waren Anfang 2021 mit 28 % beziehungsweise 29 % vergleichsweise selten mit Navigationsgeräten ausgestattet. Dagegen besaß fast jeder zweite Paarhaushalt mit Kindern (46 %) ein solches Gerät.

Am häufigsten waren Paarhaushalte ohne Kind sowie die sonstigen Haushalte, zu denen unter anderem Haushalte mit Kindern über 18 Jahren, Mehrgenerationenhaushalte und Wohngemeinschaften zählen, mit „Navis“ ausgestattet. Hier gab es jeweils in 55 % der Haushalte ein solches Leitgerät.

Ich kann dazu nur sagen: Ein sehr gutes Bestandsgerät würde ich auch nicht direkt entsorgen, allerdings wüsste ich nicht, wozu ich solch ein Gerät heutzutage noch benötigen würde. Eine Neuanschaffung käme für mich auf keinen Fall infrage, dafür sind die Smartphone-Apps mittlerweile schlicht zu gut.

