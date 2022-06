Internet über den Wolken: Lufthansa und Telekom starten neue FlyNet-App

Die Lufthansa führt ab sofort die Lufthansa FlyNet App ein, die von der Deutschen Telekom mit und für die Fluggesellschaft entwickelt wurde.

Mit der App können Passagiere auf allen mit WLAN ausgestatteten Kurz- und Langstreckenflügen der Lufthansa einfach auf das FlyNet Internet an Bord zugreifen. Die Registrierung erfolgt über bereits bekannte Logins wie Google, Apple oder das Vielfliegerprogramm Miles and More der Lufthansa. „Bald“ soll der Login auch mit der neuen Travel ID der Lufthansa Group funktionieren.

Sobald sie registriert und online sind, stehen den Fluggästen eine Reihe von Tools zur Verfügung. Sie können über die App Gutscheine speichern und einlösen sowie ihre bevorzugte Zahlungsmethode angeben. Mitglieder von Miles and More haben die Möglichkeit, mit ihren gesammelten Meilen den Zugriff auf das Internet zu bezahlen.

FlyNet Preis: Kostenlos

Die Lufthansa FlyNet App bietet außerdem die Möglichkeit, den Internetzugang bereits vor dem Boarding zu kaufen. Das Wi-Fi-Paket wird automatisch in der App gespeichert und kann während des Flugs eingelöst werden, ohne dass ein Code eingegeben werden muss.

Die App ermöglicht auch den kostenlosen Zugang zum Lufthansa FlyNet Portal. Das Portal bietet Online-Shopping, aktuelle Wettervorhersagen, Tipps zum Reiseziel wie Restaurants oder Sehenswürdigkeiten sowie Informationen und Services zu relevanten Anschlussflügen.

