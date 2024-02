Need for Speed Unbound: „Year 2 Roadmap“ enthüllt neue Spielinhalte

Das Franchise Need for Speed hat schon einige Runden gedreht, Fans der Serie halten den 2003 erschienenen Teil Need for Speed: Underground bis heute für den besten der Serie. Mit Need for Speed Unbound wollten Electronic Arts und das Entwicklerstudio Criterion Games das Franchise wieder auf Erfolgskurs bringen – was im Vergleich zu den Vorgängern durchaus auch gelungen ist.

Need for Speed Unbound: Das Spiel bekommt mehr Inhalte

Das Spiel verfügt nämlich über einen Grafikstil, der künstlerische Grafikelemente wie Cel Shading und Graffiti mit dem realistischeren Stil anderer älterer Need-for-Speed-Spiele kombiniert. Dies wurde von den Fans positiv aufgenommen.

Das ist auch dem Entwicklerstudio Criterion Games aufgefallen, das nun offiziell neue Inhalte für das Spiel für das kommende Jahr angekündigt hat.

In dem Blog-Eintrag mit dem Titel „Y2 ROADMAP“ werden jetzt erste Details zu diesem Thema genannt: Bis Dezember sollen neue Inhalte in Form eines neuen Spielmodus, neue fahrbare Fahrzeuge, Herausforderungen, Events sowie weitere Anpassungen und Bugfixes veröffentlicht werden.

Die Inhalte sollen in direktem Zusammenhang mit älteren Spielteilen wie Need for Speed Underground und Need for Speed Hot Pursuit stehen. Weitere Details werden nicht genannt.

Need for Speed Unbound ist mir persönlich gleich nach der Ankündigung sehr positiv aufgefallen, der Grafikstil gefällt mir nämlich sehr. Allerdings habe ich das Spiel dann relativ schnell aus den Augen verloren.

Ich werde mir das Spiel, das bereits als PS5-Version für knapp 20 Euro (Xbox-Version sogar für 15 Euro) im Handel erhältlich ist, mit den kommenden neuen Inhalten wohl noch einmal genauer anschauen.

PlayStation Portal: Hacker erfüllt Wunsch von vielen Nutzern Sony hat sich bei der PlayStation Portal für einen Remote Player entschieden, das Gadget wirkt also wie ein Handheld, ist aber keiner. Man benötigt eine PlayStation 5 und kann auch […]20. Februar 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->