Need for Speed Unbound: Neues Rennspiel startet noch 2022 durch

Need for Speed Unbound geisterte gestern bereits durch die Medien und es gab die ersten Screenshots zu sehen. Diese waren echt, der heute veröffentlichte Trailer zeigt, dass man mit dem neuen Teil auch einen ganz neuen Stil einschlägt.

Außerdem lässt man die alte Konsolengeneration hinter sich und setzt voll und ganz auf die PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC. Was ich persönlich interessant finde: Release ist am 2. Dezember. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum zwischen der Ankündigung und dem Release. Etwas, was in der Gaming-Branche sehr selten ist.

Der neue Stil ist, naja, gewöhnungsbedürftig auf den ersten Blick. Aber hey, warum nicht, erinnert mit an den animierten Spider-Man-Film und der kam sehr gut an.

